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Минобороны Казахстана сообщило о падении обломков ракеты во время российских учений

В ведомстве отметили, что ситуация не представляет опасности, жертв и разрушений нет
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Падение обломков ракеты произошло на территории Актюбинской области Казахстана во время учений испытательного центра Министерства обороны РФ. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Казахстана.

"9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории Республики Казахстан в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было. В районе падения в Байганинском районе Актюбинской области жертв и разрушений нет. Ситуация опасности для населения не представляет", - говорится в заявлении ведомства.

По его данным, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений.

"На месте работают службы комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан, район падения оцеплен сотрудниками полиции. В соответствии с указанным соглашением, выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при акимате (администрации) Актюбинской области", - отметили в министерстве.

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