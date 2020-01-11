Пхеньян готов возобновить диалог с Вашингтоном только при выполнении всех условий КНДР

ПХЕНЬЯН, 11 января. /ТАСС/. Возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова возможно только при выполнении США всех требований, которые ранее были выдвинуты представителями КНДР. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, текст которого опубликовало в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Возобновление диалога между КНДР и США возможно только при условии абсолютного согласия последних по вопросам, поднятым первым, но мы хорошо знаем, что США не готовы и не могут этого сделать", - отмечается в заявлении.

По словам Ким Ге Гвана, в КНДР считают, что были "обмануты США" в ходе продолжавшихся контактов между странами после саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре в июне 2018 года. При этом представитель МИД назвал прошедшие с того момента полтора года "потерянным временем" для народной республики. "Совершенно ясно, что мы никогда больше не потеряем время и не дадим себя обмануть американской уловкой, как в прошлом", - подчеркнул он.

"Больше никогда не будет таких переговоров, как саммит во Вьетнаме (в феврале 2019 года - прим. ТАСС), на котором мы предлагали обменять ключевой ядерный объект нашей страны на снятие некоторых санкций ООН в попытке хотя бы немного уменьшить страдания мирных граждан, - подчеркнул Ким Ге Гван. - Мы не заинтересованы в подобных переговорах, где есть только одностороннее давление, и у нас нет желания вести переговоры об обмене одного на другое, подобно торговцам".

При этом Ким Ге Гван отметил, что для возобновления диалога между двумя странами не стоит рассчитывать на хорошие личные отношения между председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. "Это правда, что личные отношения между нашим председателем Госсовета и президентом Трампом неплохие, - подчеркнул он. - Но наивно полагать, что можно заставить нас вернуться к диалогу с США, воспользовавшись такими отношениями, или создать для них атмосферу".

"Мы хорошо представляем, каким путем мы должны идти, и мы будем идти своим путем", - резюмировал советник МИД КНДР.

Первый саммит США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй саммит в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.