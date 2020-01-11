Парламент Абхазии собирается для подготовки внеочередной сессии из-за ситуации в стране

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламент Абхазии) начали собираться, чтобы подготовить и провести внеочередное заседание в связи со сложившейся в стране обстановкой, сообщил ТАСС в субботу депутат Рауль Лолуа.

"Парламент начинает собираться, но повестку дня только начали обсуждать. <…> Заседание должно состояться сегодня, но время еще не определено", - сказал Лолуа.

К настоящему времени пришли только несколько парламентариев. Всего в Народное собрание входят 35 депутатов, кворум - не менее 24.

Кроме того, в субботу планируется встреча сторонников действующего президента Рауля Хаджимбы.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.