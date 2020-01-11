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Джонсон назвал султана Кабуса мудрым политиком, выступавшим за мир и понимание

Британский премьер заявил, что его страна является другом и партнером Омана

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, назвав его исключительно мудрым политиком, который выступал за мир и понимание между странами. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении британского премьер-министра.

"Я глубоко опечален новостями о смерти Его Величества султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Он был исключительно мудрым и уважаемым лидером, которого будет очень сильно не хватать. Он запомнится своей преданностью делу превращения Омана в стабильную и процветающую страну, как отец нации, который захотел улучшить качество жизни граждан Омана", - заявил глава правительства Соединенного Королевства.

Британский премьер заметил, что "имел удовольствие" встречаться с султаном Омана и "был поражен его приверженностью миру и пониманию между государствами и представителями разных религий". "Он оставит великое наследие не только для Омана, но и для всего региона", - добавил Джонсон. Он назвал Великобританию "другом и постоянным партнером Омана", выразив соболезнования народу королевства, расположенного на Аравийском полуострове.

Султан Кабус умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

В субботу утром, согласно заявлению Высшего совета безопасности Омана, присягу нового главы султаната принес 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, до последнего времени занимавший пост министра культуры и национального наследия страны.

Новый султан Омана родился в 1954 году. Он является двоюродным братом султана Кабуса. В 1979 году Хайсам бен Тарек окончил Оксфордский университет по программе дипломатической службы. Он неоднократно выполнял обязанности специального посланника своего предшественника и занимал высокие должности в МИД страны. С 1994 по 2002 год находился на посту генерального секретаря внешнеполитического ведомства Омана.

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Великобритания
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