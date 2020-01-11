Меркель заявила, что с нетерпением ждала переговоров с Путиным

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предоставленную возможность приехать в Москву и обсудить ряд важных двусторонних и международных тем.

"Господин президент, спасибо, что пригласили приехать в Москву. У нас есть целый перечень разных тем, о которых я с вами хотела поговорить. Это и двусторонние темы, и темы международной повестки дня, которые представляют интерес для обеих наших сторон" - сказала Меркель на встрече с Путиным в Кремле. По ее словам, среди таких тем, в частности, ситуация в Ливии, Сирии.

"Поэтому я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - добавила канцлер ФРГ.