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Brexit

Однопалатный парламент Северной Ирландии возобновил работу после трехлетнего перерыва

Партии поддержали проект соглашения, позволяющего снять часть противоречий между юнионистами и республиканцами

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Однопалатный парламент Северной Ирландии (Ассамблея) возобновил в субботу работу после трехлетнего перерыва, вызванного конфликтом между крупнейшими партиями региона. Это стало возможным после того, как в пятницу Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и республиканская "Шинн фейн" согласились поддержать проект сделки о восстановлении работы законодательного органа.

Проект соглашения, позволяющего снять часть противоречий между юнионистами и республиканцами, был совместно разработан правительствами Великобритании и Республики Ирландия после продлившихся девять месяцев переговоров. Договоренность предполагает новые меры по сохранению и защите ирландского языка, а также реформирование политического механизма, позволявшего трети депутатов Ассамблеи накладывать вето на обсуждаемые законопроекты. В случае отказа какой-либо из партий поддержать документ в Северной Ирландии состоялись бы досрочные парламентские выборы.

Первой задачей депутатов 90-местного законодательного органа будет выбор спикера, а также первого министра - главы регионального правительства, и его заместителя.

"Пришло время для Северной Ирландии вновь двигаться вперед. Мы не решим всех проблем немедленно, но местные министры приступят к реализации ключевых реформ в школах и больницах", - прокомментировала выход из политического тупика лидер ДЮП Арлин Фостер. Как ожидается, она будет переназначена на посту первого министра этой административно-политической части Соединенного Королевства.

Североирландская Ассамблея была создана в 1998 году на основе исторического Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), позволившего прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Ольстера. В целях защиты интересов обеих групп населения североирландское правительство не может быть сформировано без участия как юнионистов, так и республиканцев. При этом их позиции серьезно расходятся по целому ряду вопросов, включая легализацию абортов, заключение однополых браков, а также связей региона с ЕС после Brexit. Для решения сложного вопроса о границе на острове Ирландия в соглашение о Brexit, заключенное между Лондоном и Брюсселем, был включен пункт, предполагающий, что североирландская Ассамблея сможет каждые четыре года голосовать по вопросу о том, продолжит ли Ольстер придерживаться правил и нормативов Евросоюза или же начнет следовать общебританским, которые после Brexit постепенно начнут все дальше отходить от норм ЕС.

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ВеликобританияИрландияBrexit
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