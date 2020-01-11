В Госбюро расследований Украины создан отдел по расследованию убийств на "майдане"

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Подразделение, которое будет заниматься расследованиями убийств на "майдане" зимой 2014 года, сформировано в Государственном бюро расследований Украины (ГБР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры согласованы к переводу на должности в Государственное бюро расследований. Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах майдана" завершено", - отметили в пресс-службе.

Возглавляет подразделение Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

В октябре 2019 года Генпрокуратура Украины уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который вел дело о расстрелах на "майдане". Были также уволены нескольких следователей этого управления. За два дня до увольнения Горбатюка при Генпрокуратуре был создан департамент по расследованию дел "майдана".

Во время беспорядков в центре Киева 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из оружия, в том числе и снайперского, по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников спецподразделения "Беркут".