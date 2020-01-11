Полиция сообщила о задержании семи человек на акциях протеста в Париже

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Полицейские задержали семь человек на акциях протеста против пенсионной реформы в субботу в Париже. Об этом сообщила префектура полиции столицы Франции.

"По состоянию на 17:30 по парижскому времени (19:30 мск) полиция задержала семерых", - отметили в ведомстве. Между тем, как сообщила префектура, столкновения радикалов с полицией происходят в настоящий момент на площади Республики. Разделившиеся на группы, агрессивно настроенные демонстранты, лица которых скрыты масками, поджигают мусорные баки, строят баррикады из ремонтных ограждений и закидывают полицейских всем, что попадается им под руку. Силы безопасности несколько раз были вынуждены применить слезоточивый газ.

Акции протеста против пенсионной реформы проходят также в Тулузе, Нанте, Клермон-Ферране и других городах. В Париже, согласно данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда", в протестной акции принимают участие около 150 тыс. человек.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта.