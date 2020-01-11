Немецкая газета указала на "заметное дружелюбие" Меркель в Москве

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась после переговоров в субботу в Москве, выбирала дружелюбные формулировки. Такая оценка содержится в статье немецкой воскресной газеты Bild am Sonntag, которая опубликована на сайте издания.

"После трех с половиной часов общения канцлер нашла заметно дружелюбные слова для российского президента. Путин получил только похвалу", - пишет автор статьи. "Существенно прохладнее становилось, когда Меркель говорила о США. Вашингтон был для нее только лишь "союзником", о трансатлантическом партнерстве речи не шло", - говорится в статье.

Обозреватель обратил внимание, что Меркель и Путин некоторое время общались "с глазу на глаз без переводчика". Также автор указал на то, что стороны никаким образом на пресс-конференции не коснулись темы убитого в Берлине в конце лета гражданина Грузии. Прокуратура ФРГ утверждала, что подозревает в этом преступлении гражданина России.

В схожем ключе расставил акценты автор статьи в газете Süddeutsche Zeitung. "Новая гармония в сложные времена", - гласит заголовок. "Как немецкая, так и российская стороны отодвинули прежние разногласия на задний план", - говорится в материале. "По всей видимости, как в Берлине, так и в Москве пришло осознание, что от другого можно получать то, чего не имеешь сам", - пишет издание.

"Единодушие в Кремле", - озаглавил свою статью журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он обратил внимание на то, что Меркель в очередной раз поддержала "Северный поток - 2" вопреки позиции США, а также сказала, что не приемлет экстерриториальные санкции американской стороны.