Ливийская армия обвиняет силы ПНС в нарушении перемирия

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Формирования столичного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии несколько раз нарушали вступивший в силу в полночь воскресенья режим прекращения огня. С таким утверждением выступил командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА) Мабрук аль-Газави.

"Эти формирования нарушили перемирие на ряде направлений, используя все виды оружия, включая артиллерию, - приводит его слова новостной портал Afrigatenews. - Мы по-прежнему привержены выданным нам до полуночи приказам, ожидаем новых инструкций".

Ранее ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о согласии остановить боевые действия. Как указал ее официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, "главное командование вооруженных сил объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января". Он потребовал, чтобы противоположная сторона "придерживалась перемирия с указанного времени", обещав в случае его нарушения "жесткий ответ".

Прекратить боевые действия с полуночи 12 января призвали все стороны ливийского конфликта после встречи в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.