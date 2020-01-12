ЕС призвал к деэскалации после задержания британского посла в Иране

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Евросоюз призвал к деэскалации после задержания посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэйра за участие в антиправительственных акциях протеста. Об этом написал в Twitter в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко озабочен в связи с временным задержанием посла Соединенного Королевства в Иране. Венская конвенция [о дипломатической неприкосновенности] должна неукоснительно соблюдаться. Евросоюз призывает к деэскалации и создания условий для дипломатии", - отметил он.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. В воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. В субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, прошли антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права. Сам Макэйр заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а пришел туда лишь для участия в акции памяти жертв авиакатастрофы.