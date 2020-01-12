Нетаньяху призвал страны Европы присоединиться к американским санкциям против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье Великобританию, Германию и Францию присоединиться к санкционному давлению США на Иран. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства.
"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского - прим. ТАСС) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", - добавил премьер.
Нетаньяху, выступая перед министрами своего правительства, вновь обвинил Тегеран во лжи. "Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно, они обманули весь мир", - сказал Нетаньяху и добавил, что "выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана".
США в пятницу ввели новые санкции, связанные с атакой иранских ВС на американские базы в Ираке. Они распространяются на 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также на иностранные суда, которые взаимодействуют с ними. Кроме того, ограничения введены в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.