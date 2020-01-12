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Нетаньяху призвал страны Европы присоединиться к американским санкциям против Ирана

Премьер-министр Израиля также заявил, что его страна не позволит Ирану разработать ядерное оружие

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье Великобританию, Германию и Францию присоединиться к санкционному давлению США на Иран. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства.

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"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского - прим. ТАСС) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", - добавил премьер.

Нетаньяху, выступая перед министрами своего правительства, вновь обвинил Тегеран во лжи. "Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно, они обманули весь мир", - сказал Нетаньяху и добавил, что "выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана".

США в пятницу ввели новые санкции, связанные с атакой иранских ВС на американские базы в Ираке. Они распространяются на 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также на иностранные суда, которые взаимодействуют с ними. Кроме того, ограничения введены в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

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8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.

Теги
ИранИзраильОбострение конфликта на Ближнем ВостокеКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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