Нетаньяху призвал страны Европы присоединиться к американским санкциям против Ирана

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жестких санкций в отношении этого (иранского - прим. ТАСС) режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия. "Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие", - добавил премьер.

Нетаньяху, выступая перед министрами своего правительства, вновь обвинил Тегеран во лжи. "Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут об инциденте с украинским самолетом. Они знали с самого начала, что они его сбили, они знали, что это было сделано непреднамеренно, но лгали они намеренно, они обманули весь мир", - сказал Нетаньяху и добавил, что "выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана".

США в пятницу ввели новые санкции, связанные с атакой иранских ВС на американские базы в Ираке. Они распространяются на 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также на иностранные суда, которые взаимодействуют с ними. Кроме того, ограничения введены в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.