Премьер-министр Ирландии принял решение о проведении досрочных парламентских выборов

ДУБЛИН, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар принял решение о проведении досрочных парламентских выборах в стране. Об этом он заявил в воскресенье в эфире национального телеканала RTE.

"Долгое время я был сторонником проведения выборов летом 2020 года, но сейчас я признаю, что ситуация изменилась", - заявил Варадкар. "Мы достигли сделки по Brexit, и это большой успех, добились восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии, - пояснил премьер. - Я принял решение о досрочных выборах, но закон обязывает меня следовать определенной процедуре". По его словам, точная дата выборов в стране будет определена после консультаций кабинета министров, намеченных на 14 января, и встречи с представителями оппозиционных партий.

Варадкар также указал, что в ирландском парламенте, где его "правительство меньшинства" опирается на внешнюю поддержку главной оппозиционной партии "Фианна фойл" и голоса независимых депутатов, "арифметика изменилась". На фоне кризиса в системе здравоохранения Ирландии оппозиция намеревается вынести на рассмотрение парламента 5 февраля вопрос о недоверии к министру здравоохранения Саймону Харрису. На вопрос телеканала о том, может ли он позволить проиграть это голосование, Варадкар дал уклончивый ответ.

"У меня пока нет четкой картины распределения голосов. "Фианна фойл" ранее заявляла о своей поддержке, но сейчас у них в партии раскол", - указал премьер.

Ранее ирландский выпуск воскресной британской газеты The Sunday Times со ссылкой на источники в правящей партии "Фине гэл" сообщил, что Варадкар намерен объявить о дате выборов до возвращения депутатов с парламентских каникул 15 января, а наиболее вероятной датой голосования является 7 февраля. Правительственный пакт между правящей "Фине гэл" и оппозиционной "Фианна фойл" существует с мая 2016 года, а с октября 2018 года партии вели консультации по поводу сохранения существующей схемы правления. Ситуация изменилась в декабре 2019 года, когда ряд парламентариев от оппозиции отказались голосовать в поддержку правящей партии. Как пояснило британское издание, с помощью досрочных выборов "Фине гэл" рассчитывает избежать поражения в голосовании по Харрису и максимально использовать "фактор Brexit" для укрепления своих электоральных позиций.