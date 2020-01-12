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Экс-премьер Косова подал в отставку с поста лидера своей партии

Рамуш Харадинай намерен исполнять обязанности только до выборов в "Альянсе за будущее Косова"

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Бывший премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай подал в отставку с поста лидера партии "Альянс за будущее Косова". Об этом он заявил в воскресенье журналистам.

"Я подал в отставку с поста лидера партии. Я сделал это на последнем собрании. Буду исполнять должность главы только до выборов в партии", - цитирует слова политика портал Klan Kosova.

На последних выборах, прошедших в непризнанном Косове 6 октября прошлого года, партия Харадиная потерпела сокрушительное поражение, заняв в итоге лишь четвертое место. Победило на выборах праворадикальное "Самоопределение", которое получило 29 мандатов из 120, на втором месте умеренный Демократический союз Косова - 28 мандатов. Демократическая партия Косова президента Хашима Тачи и спикера парламента Кадри Весели заняла третье место - 24 мандата, а "Альянс за будущее Косова" бывшего премьера получил лишь 13 мандатов.

Досрочные парламентские выборы были назначены в непризнанном образовании в связи с самороспуском парламента, произошедшим 22 августа 2019 года после ухода Рамуша Харадиная в отставку в связи с вызовом в качестве подозреваемого на допрос в Гаагу.

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