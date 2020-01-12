Парламент Абхазии рассмотрит вопрос об отставке Хаджимбы с поста президента страны

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Парламент Абхазии в понедельник, как ожидается, рассмотрит заявление президента страны Рауля Хаджимбы о сложении им полномочий после четырехдневной акции оппозиции и аннулирования судом итогов сентябрьских президентских выборов.

В воскресенье вечером Хаджимба направил в Народное собрание (парламент Республики Абхазия) документ о сложении полномочий. В документе отмечается, что "президент слагает с себя полномочия главы государства во имя мира и сохранения стабильности в стране". Отставка должна быть принята на заседании парламента.

Как сообщил журналистам лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, "заседание состоится не позднее 11:00 13 января. По словам спикера парламента Валерия Кварчии, вопрос относительно принятия отставки и назначения исполняющего обязанности президента решится "очень быстро".

Спикер отметил, что, согласно закону, скорее всего, обязанности главы государства будут переданы премьер-министру Валерию Бганбе. Представители оппозиции отметили, что есть предварительная договоренность с премьером о назначении его исполняющим обязанности президента.

В Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку, чтобы стабилизировать ситуацию в республике.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта. Решения суда и ЦИК могут быть обжалованы в судебном порядке.