{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе канадцах

Премьер-министр Канады отметил, что власти страны сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь родным погибших в катастрофе

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах, которое в воскресенье прошло в одном из спортивных центров Эдмонтона (провинция Альберта). Прямую трансляцию этого мероприятия вели все национальные телеканалы Канады.

"Это общеканадская трагедия, и жители всей Канады сейчас скорбят вместе с вами", - сказал премьер-министр. Он отметил, что власти страны сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь родным погибших в этой катастрофе. "Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливого правосудия, и пока все виновные [в этой трагедии] не понесут полную ответственность", - подчеркнул Трюдо.

Траурный вечер был организован иранской общиной провинции Альберта. Десять из 57 погибших в авиакатастрофе граждан Канады иранского происхождения проживали в этом регионе страны.

В субботу профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван, который является видным представителем иранской диаспоры Канады, сообщил, что большинство погибших канадцев были учеными, профессорами вузов, исследователями, медиками и студентами престижных технических вузов Канады. По данным телеканала CBC, погибшие выходцы из Ирана проживали в шести регионах страны: провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.

Теги
КанадаИранТрюдо, ДжастинКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Враждующие стороны Ливии подпишут в Москве соглашение о прекращении огня
Документ призван положить конец попыткам навязать военное правление, отметил глава Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС