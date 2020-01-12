Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе канадцах

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах, которое в воскресенье прошло в одном из спортивных центров Эдмонтона (провинция Альберта). Прямую трансляцию этого мероприятия вели все национальные телеканалы Канады.

"Это общеканадская трагедия, и жители всей Канады сейчас скорбят вместе с вами", - сказал премьер-министр. Он отметил, что власти страны сделают все возможное, чтобы оказать необходимую помощь родным погибших в этой катастрофе. "Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливого правосудия, и пока все виновные [в этой трагедии] не понесут полную ответственность", - подчеркнул Трюдо.

Траурный вечер был организован иранской общиной провинции Альберта. Десять из 57 погибших в авиакатастрофе граждан Канады иранского происхождения проживали в этом регионе страны.

В субботу профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван, который является видным представителем иранской диаспоры Канады, сообщил, что большинство погибших канадцев были учеными, профессорами вузов, исследователями, медиками и студентами престижных технических вузов Канады. По данным телеканала CBC, погибшие выходцы из Ирана проживали в шести регионах страны: провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.