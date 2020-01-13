США и Турция обсудили усиление роли НАТО на Ближнем Востоке

ТАСС, 13 января. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обстановку на Ближнем Востоке и роль, которую играет в регионе Североатлантический альянс. Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в воскресенье.

"Госсекретарь Майкл Помпео провел сегодня разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу для обсуждения событий на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео вновь заявил, что НАТО должна играть более существенную роль в регионе", - говорится в сообщении. Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул приверженность США мирному урегулированию в Сирии при содействии ООН.