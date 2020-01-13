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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Эр-Рияде заявили, что не вступят в диалог с Тегераном, пока тот дестабилизирует регион

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд также не считает, что обстановка на Ближнем Востоке обострилась после санкционированного президентом США Дональдом Трампом убийства генерала Касема Сулеймани

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия не намерена вступать в переговоры с Ираном до тех пор, пока тот не признает опасность своих действий для стабильности в регионе. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете The Asahi Shimbun заявил саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан аль Сауд.

"Мы держим двери открытыми для диалога со всеми странами, включая Иран, - сказал он в ответ на вопрос о возможности контактов с Тегераном. - Однако диалог с Ираном будет контрпродуктивным до тех пор, пока он даже не пытается признать, что его действия - это фактор дестабилизации региона".

Глава саудовского МИД опроверг мнение о том, что обстановка на Ближнем Востоке обострилась после санкционированного президентом США Дональдом Трампом убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. "Напряженность в регионе нарастала еще раньше в результате нападения на американское посольство в Багдаде и ракетных обстрелов баз, где размещаются войска США", - подчеркнул министр.

"Япония должна послать Ирану ясный сигнал о том, что ему следует изменить свою политику", - заявил он в ответ на вопрос о посреднической миссии, которую пытается сейчас выполнять Токио в районе Персидского залива.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре провел переговоры в Токио с президентом Ирана Хасаном Роухани. В настоящее время глава японского правительства совершает турне по странам зоны Персидского залива. В воскресенье он провел переговоры с руководством Саудовской Аравии и затем планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

Теги
ИранСаудовская АравияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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