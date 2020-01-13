В Эр-Рияде заявили, что не вступят в диалог с Тегераном, пока тот дестабилизирует регион

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия не намерена вступать в переговоры с Ираном до тех пор, пока тот не признает опасность своих действий для стабильности в регионе. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете The Asahi Shimbun заявил саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан аль Сауд.

"Мы держим двери открытыми для диалога со всеми странами, включая Иран, - сказал он в ответ на вопрос о возможности контактов с Тегераном. - Однако диалог с Ираном будет контрпродуктивным до тех пор, пока он даже не пытается признать, что его действия - это фактор дестабилизации региона".

Глава саудовского МИД опроверг мнение о том, что обстановка на Ближнем Востоке обострилась после санкционированного президентом США Дональдом Трампом убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. "Напряженность в регионе нарастала еще раньше в результате нападения на американское посольство в Багдаде и ракетных обстрелов баз, где размещаются войска США", - подчеркнул министр.

"Япония должна послать Ирану ясный сигнал о том, что ему следует изменить свою политику", - заявил он в ответ на вопрос о посреднической миссии, которую пытается сейчас выполнять Токио в районе Персидского залива.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в декабре провел переговоры в Токио с президентом Ирана Хасаном Роухани. В настоящее время глава японского правительства совершает турне по странам зоны Персидского залива. В воскресенье он провел переговоры с руководством Саудовской Аравии и затем планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты и Оман.