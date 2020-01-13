Помпео призвал разорвать соглашения с Кубой в рамках ее зарубежных медицинских программ

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны, участвующие в зарубежных медицинских программах Кубы, разорвать с ней соглашения из-за якобы имеющих место нарушений в условиях работы кубинских врачей.

Как написал глава американской дипломатии в воскресенье на своей странице в Twitter, Куба "не дала ответа на письмо спецдокладчиков ООН по вопросам рабства и торговли людьми, где выражалась крайняя обеспокоенность угрозами, низкими зарплатами и плохими условиями [труда] в рамках медицинских программ за рубежом".

"Мы призываем принимающие страны прекратить действие соглашений, которые облегчают нарушения прав человека, имеющие место в рамках этих программ", - добавил он.

В октябре 2019 года США ввели визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Госдепартамент США утверждал, что медики "вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении". Кубинские власти, по версии американской стороны, якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.