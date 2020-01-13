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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава Мюнхенской конференции по безопасности отметил "метод Путина" на Ближнем Востоке

Вольфганг Ишингер считает, что для того чтобы иметь влияние в этом регионе, "необходима политическая сила убеждения, умная дипломатия, а также в случае необходимости - подпитка военными средствами"
Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Описание
Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
© EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер считает эффективным подходы российского руководства к разрешению ситуации на Ближнем Востоке.

Как отметил он в понедельник в эфире телеканала ZDF, для того, чтобы иметь влияние в регионе, "необходима политическая сила убеждения, умная дипломатия, а также в случае необходимости - подпитка военными средствами". "Это метод, при помощи которого [президент России Владимир] Путин обеспечивает свое влияние в Сирии, Ливии и, разумеется, в ситуации вокруг Ирана", - утверждал Ишингер.

Вместе с тем Ишингер раскритиковал президента США Дональда Трампа, который в Twitter демонстративно выступил в поддержку участников акций протеста в Иране. "Оказание слишком большой поддержки может привести к тому, что конфликт обострится", - считает эксперт.

По данным агентства Tasnim, 11 января группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. Всего демонстрация в Тегеране собрала до 3 тыс. человек, в настоящее время ситуация в столице Ирана, как сообщил глава полиции, спокойная.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранГерманияРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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