Глава MI-5 считает, что искусственный интеллект преобразит работу британской спецслужбы

ТАСС, 13 января. Руководитель британской службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркер полагает, что применение искусственного интеллекта радикально изменит работу ведомства, но не заменит людей. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник.

Искусственный интеллект (ИИ) позволит "разбираться в данных, касающихся тысяч людей, в максимальном приближении к реальному времени", однако окончательное решение в любом случае будут принимать офицеры спецслужбы, уверен он. "[Технологии] никогда не заменят нашу потребность в человеческом понимании, - сказал Паркер. - Технологии и данные не дадут нам представления о том, что происходит в головах людей, каковы их реальные намерения и мысли, которыми они могут поделиться с другим человеком".

"Следующим шагом" в повышении эффективности сбора информации станет, как считает Паркер, покидающий в апреле пост главы контрразведки, машинное обучение (обучение на основе программ, созданных с помощью методов искусственного интеллекта на основе большого количества данных). Это необходимо, по его словам, для извлечения полезных данных из огромного количества информации, поступающей из частного сектора. С целью разработки необходимых инструментов и создания с этой целью стартапов в Минфине Великобритании создан специальный инвестиционный фонд безопасности.

Глава MI-5 считает также необходимым налаживание спецслужбой партнерских отношений с компаниями розничной торговли, банками и интернет-компаниями с целью получения необходимой информации о лицах, находящихся под ее пристальным наблюдением. "Частный сектор имеет гораздо больше информации и данных о любом из нас", а также о тех лицах, которые находятся под нашим наблюдением, отметил он.

"Я говорю о нашей целенаправленной заинтересованности в [деятельности] нескольких тысяч людей, о которых нам нужно знать больше", - сказал глава MI-5. Он уточнил, что в каждый конкретный момент ведомство ведет наблюдение примерно за 3 тыс. лиц.