{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава MI-5 считает, что искусственный интеллект преобразит работу британской спецслужбы

В то же время, по мнению Эндрю Паркера, ИИ не заменит людей

ТАСС, 13 января. Руководитель британской службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркер полагает, что применение искусственного интеллекта радикально изменит работу ведомства, но не заменит людей. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник.

Искусственный интеллект (ИИ) позволит "разбираться в данных, касающихся тысяч людей, в максимальном приближении к реальному времени", однако окончательное решение в любом случае будут принимать офицеры спецслужбы, уверен он. "[Технологии] никогда не заменят нашу потребность в человеческом понимании, - сказал Паркер. - Технологии и данные не дадут нам представления о том, что происходит в головах людей, каковы их реальные намерения и мысли, которыми они могут поделиться с другим человеком".

"Следующим шагом" в повышении эффективности сбора информации станет, как считает Паркер, покидающий в апреле пост главы контрразведки, машинное обучение (обучение на основе программ, созданных с помощью методов искусственного интеллекта на основе большого количества данных). Это необходимо, по его словам, для извлечения полезных данных из огромного количества информации, поступающей из частного сектора. С целью разработки необходимых инструментов и создания с этой целью стартапов в Минфине Великобритании создан специальный инвестиционный фонд безопасности.

Глава MI-5 считает также необходимым налаживание спецслужбой партнерских отношений с компаниями розничной торговли, банками и интернет-компаниями с целью получения необходимой информации о лицах, находящихся под ее пристальным наблюдением. "Частный сектор имеет гораздо больше информации и данных о любом из нас", а также о тех лицах, которые находятся под нашим наблюдением, отметил он.

"Я говорю о нашей целенаправленной заинтересованности в [деятельности] нескольких тысяч людей, о которых нам нужно знать больше", - сказал глава MI-5. Он уточнил, что в каждый конкретный момент ведомство ведет наблюдение примерно за 3 тыс. лиц.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Выход США и России из ДРСМД
В НАТО пообещали отреагировать на размещение Россией крылатых ракет 9М729
По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, ответ НАТО будет носить оборонительный и соразмерный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС