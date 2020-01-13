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Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке в три раза

Как заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сколько конкретно латвийских военных будет находиться в Ираке - будет решаться "в зависимости от необходимости"

РИГА, 13 января. /ТАСС/. Латвия планирует увеличить максимальное число участвующих в международной операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) военнослужащих втрое - с 10 до 30 солдат. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Артис Пабрикс.

"Это даст вооруженным силам и Минобороны больше свободы в оперативном планировании. Это не означает, что у нас там будет именно 30 солдат, но будет ли там шесть или 12 солдат - это мы уже решим в зависимости от конкретной необходимости", - сказал он в интервью Латвийскому радио.

Глава оборонного ведомства также напомнил, что мандат на участие латвийских военных в этой международной операции в Ираке заканчивается в феврале. "Решение о продлении миссии не накладывает на нас абсолютно никаких обязательств находиться в Ираке, но это дает нам возможность. Если же мы не продлим мандат, то на следующий день миссия для нас закончится", - подчеркнул Пабрикс.

Военная операция Вооруженных сил США и их союзников против ИГ Inherent Resolve осуществляется с 8 августа 2014 года. Латвия решила направить своих военных для участия в ней в январе 2016 года. Позже срок их участия в этой миссии был продлен до 1 февраля 2020 года.

В миссии участвуют шестеро латвийских военных инструкторов, которые в составе датского контингента занимались обучением представителей сил безопасности Ирака. После ракетных ударов Ирана по базам США в Ираке 8 января они были переведены в Кувейт. Правительство республики рассмотрит вопрос о возможном продлении срока участия латвийских военнослужащих в международной операции в Ираке и об увеличении их максимального количества 14 января. После это решение предстоит еще утвердить Сейму.

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