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В Черногории задержали главредов двух оппозиционных изданий "за распространение паники"

Речь идет о сообщениях о предполагаемом взрыве на правительственной вилле "Горица", опубликованных 12 января и получивших резонанс в региональных СМИ

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Полиция Черногории задержала главных редакторов оппозиционных порталов "Борба" и IN4S "за распространение паники публикацией ложных новостей". Об этом сообщила пресс-служба Управления полиции Черногории в понедельник.

Речь идет о сообщениях о предполагаемом взрыве на правительственной вилле "Горица", опубликованных в воскресенье и получивших резонанс в региональных СМИ.

По данным портала IN4S, задержаны главный редактор IN4S Гойко Райчевич и главный редактор портала "Борба" Дражен Живкович. После беседы с задержанными в полиции им вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей. Портал отмечает, что сообщение о взрыве было изначально опубликовано как неподтвержденное, а после появления информации из полиции с опровержением портал опубликовал официальную версию случившегося.

Порталы IN4S и "Борба" активно освещают кризис, связанный с принятием спорного закона о свободе вероисповедания в Черногории. С конца декабря в стране не стихают массовые народные протесты, связанные с принятием 27 декабря этого документа. Верующие дважды в неделю проводят в городах по всей стране протестные богослужения. Аналогичные акции проходят в соседних Сербии и Республике Сербской.

В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Всех несогласных с документом депутатов от оппозиции полиция предварительно задержала в здании парламента. 28 декабря закон подписал президент Мило Джуканович.

Ранее Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

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