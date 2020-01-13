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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Посла Ирана вызвали в Форин оффис после задержания британского посла в Тегеране

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона сообщил, что в министерстве добиваются от властей Ирана "заверений в том, что подобное больше никогда не повторится"

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. МИД Великобритании в понедельник вызвал посла Ирана в Соединенном Королевстве Хамида Баединежада в связи с задержанием британского посла в Тегеране Роберта Макэйра. Об этом сообщил агентству Reuters официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

"Министерство вызвало сегодня иранского посла, чтобы выразить наш резкий протест [против задержания Макэйра]. Это было неприемлемое нарушение Венской конвенции [о дипломатических сношениях]. Произошедшее должно быть расследовано", - заявил сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

По словам представителя Джонсона, в министерстве добиваются от властей Ирана "заверений в том, что подобное больше никогда не повторится". С Баединежадом должен встретиться замглавы британского МИД по делам Ближнего Востока Андрю Маррисон.

11 января агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали британского посла из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. По словам замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, Макэйр был отпущен в течение 15 минут. В воскресенье британский посол был вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

Дипломат отрицает, что принимал участие в демонстрациях. По его словам, он лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737.

Теги
ИранВеликобританияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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