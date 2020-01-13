СМИ: беженцы покидают районы, контролируемые бандформированиями в сирийском Идлибе

ТАСС, 13 января. Десятки сирийских граждан воспользовались в понедельник гуманитарными коридорами для выхода из районов, которые находятся под контролем бандформирований в провинции Идлиб.

Как сообщил телеканал Al Ihbaria, на трех пунктах пропуска, созданных в Абу-эд-Духуре, Эль-Хабите и Эль-Хадере, мирным жителям оказывается медицинская помощь, предоставляется вода и горячее питание. Для беженцев выделены автобусы, на которых они направятся в населенные пункты, освобожденные ранее сирийской армией от террористов.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации в Сирии начали работать с 13:00 мск. Пункты расположены в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 мск 9 января.

Как указывает газета Al Watan, плохие погодные условия не позволяют сейчас войскам вести масштабные боевые действия против противника на юго-востоке Идлиба. Тем не менее, по информации издания, сирийские военные не позволили террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) воспользоваться перемирием для передислокации своих сил и нанесли по ним артиллерийские удары в районе Джебель - Шехшебу.

Al Watan сообщает о готовящейся командованием ВС республики операции против форпостов террористов к западу и к югу от Алеппо - экономической столицы Сирии, что позволит избавить от минометных обстрелов боевиков мирные кварталы города. Кроме того, в случае успеха этой операции войска смогут вернуть под контроль участок шоссе Алеппо - Дамаск, который находится в руках бандформирований, и соединиться с армейскими частями, наступающими из провинции Хама.