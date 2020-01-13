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Зеленский подписал закон о штрафах за неперсональное голосование в Раде

Парламент Украины принял этот закон 19 декабря 2019 года

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте, так называемое кнопкодавство. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе офиса главы государства.

Парламент Украины принял указанный закон 19 декабря 2019 года. Он устанавливает уголовную ответственность за голосование депутатом Рады по электронной карте отсутствующего парламентария. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 85 тыс. гривен (почти $3,6 тыс.). Аппарат Рады должен будет обеспечить видеозапись процесса голосования в сессионном зале.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации в официальной прессе.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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