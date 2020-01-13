В ФРГ считают, что вывод международной коалиции из Ирака может привести к укреплению ИГ

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Вывод сил возглавляемой США международной коалиции из Ирака может привести к укреплению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и новым терактам. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас. Его слова приводит в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Важно, чтобы мы как партнеры по антитеррористической коалиции продолжили наши усилия. На этот счет мы ведем активные переговоры с иракским правительством", - сообщил он.

"Опрометчивый вывод войск может привести к созданию для ИГ пространства для действий и терактов", - полагает Маас.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Действия американцев, с 29 декабря 2019 года наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".