Представители Ливии примут участие в берлинской конференции по урегулированию в стране

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Представители Ливии примут участие в конференции в Берлине, посвященной урегулированию в этой североафриканской стране. Об этом объявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В Берлине будут представлены ливийцы, потому что нельзя говорить о Ливии без всеобъемлющего подхода", - сказал Конте. Он указал, что Италия всегда придерживалась такого подхода, ведя диалог со всеми сторонами конфликта.

Эрдоган подтвердил, что в Берлине будут присутствовать "ливийские делегации". Ранее было объявлено, что международная конференция по Ливии пройдет в германской столице 19 января.

Конте приветствовал договоренность о прекращении огня в Ливии и отметил ключевую роль России и Турции в достижении этого результата. "Перемирие не сможет сохраняться, если не принять дополнительные усилия более широкого масштаба на международном уровне", - указал итальянский премьер.

Первоначально при организации берлинской конференции ливийские участники не предполагались, что вызывало критику Италии и РФ. Одновременно находящийся с визитом в Тунисе министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что в Берлин приглашены представители руководства соседних с Ливией стран.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи. Противоборствующие стороны приняли российско-турецкую инициативу об объявлении перемирии, о чем в Москве в эти часы подписывается соответствующий документ.