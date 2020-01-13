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Турция рассчитывает, что Хафтар подпишет проект соглашения о перемирии в Ливии

Мевлют Чавушоглу выразил благодарность сторонам, которые подписали этот документ и "верят в перемирие и его положительный эффект"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анкара надеется, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подпишет во вторник утром проект соглашения о перемирии в Ливии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"[Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз] Саррадж и [глава Высшего государственного совета Ливии Халед] аль-Мишри подписали этот документ. Мы его получили, они нам его вручили. Хафтар попросил время до завтрашнего утра, - сказал он. - Завтра утром, если Хафтар подпишет этот документ, тогда в результате той инициативы, которую предложили президенты России и Турции, мы добьемся того, что Саррадж и Хафтар возьмут на себя необходимые обязательства, продолжится режим перемирия. И тогда мы приступим к политическому процессу, российская сторона будет вместе с нами сотрудничать".

Министр также выразил благодарность сторонам, которые подписали этот документ и "верят в перемирие и его положительный эффект".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЛивияЧавушоглу, Мевлют
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