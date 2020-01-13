Первый контракт с третьей страной на российско-индийские ракеты BrahMos ожидается весной

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Первый контракт на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos третьей стране планируется подписать весной. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.

"Мы надеемся, что в 2020 году у нас будет первый заказ. Мы ожидаем [подписания соглашения] где-то в апреле-мае", - сказал он, не уточнив, какая страна намерена приобрести ракету.

Патхак добавил, что возможность поставки ракет BrahMos обсуждается с рядом государств.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и индийской DRDO. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Ранее портал OneIndia сообщал со ссылкой на источники, что соглашение о поставке BrahMos планируется подписать с Филиппинами.