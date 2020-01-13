{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый контракт с третьей страной на российско-индийские ракеты BrahMos ожидается весной

О какой именно стране идет речь, не уточняется

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 января. /ТАСС/. Первый контракт на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos третьей стране планируется подписать весной. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак.

"Мы надеемся, что в 2020 году у нас будет первый заказ. Мы ожидаем [подписания соглашения] где-то в апреле-мае", - сказал он, не уточнив, какая страна намерена приобрести ракету.

Патхак добавил, что возможность поставки ракет BrahMos обсуждается с рядом государств.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и индийской DRDO. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Ранее портал OneIndia сообщал со ссылкой на источники, что соглашение о поставке BrahMos планируется подписать с Филиппинами.

Теги
ИндияРоссия
Реклама на ТАСС
Нетаньяху написал осужденной в РФ израильтянке, что прилагает усилия для ее освобождения
В своем послании премьер Израиля отметил, что находится в постоянном контакте с родными Нааме Иссахар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС