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Совбез ООН продлил еще на полгода миссию по поддержанию перемирия в Йемене

Миссии поручено следить за соблюдением режимов прекращения огня и процессом взаимной передислокации сил

ООН, 13 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно продлил до 15 июля 2020 года мандат Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (UNMHA).

Решение об учреждении миссии было принято после достижения договоренностей о перемирии, достигнутых йеменскими сторонами в декабре 2018 года в Стокгольме. "[Совет Безопасности] постановляет продлить до 15 июля 2020 года мандат Миссии ООН по поддержке осуществления соглашения по Ходейде", - говорится в принятом документе.

СБ поручил миссии "следить за соблюдением сторонами режима прекращения огня в Худейте и взаимной передислокации сил из города Ходейда и портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса". Также представители ООН должны работать со сторонами конфликта для обеспечения безопасности в регионе.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Эр-Рияда. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

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Йемен
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