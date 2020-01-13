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Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер отказался от борьбы за пост президента

Согласно соцопросам, поддержку Кори Букера выступал 1% будущих избирателей-демократов

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Сенатор Кори Букер (демократ от штата Нью-Джерси) в понедельник объявил о выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

"С тяжелым сердцем я объявляю о том, что прекращаю свою кампанию за выдвижение кандидатом на пост президента, - сообщил он в Twitter. - Я признателен всем сотрудникам моей кампании, моим сторонникам и всем тем, кто выражал мне поддержку. Я горжусь тем, что нам удалось сделать, и я по-прежнему верю в совместные действия".

Сенатор Букер объявил о своем решении за день до предстоящих во вторник в Де Мойне (штат Айова) первых в нынешнем году общенациональных теледебатов в Университете Дрейка. Он не попал в число участников теледебатов, поскольку не смог выполнить оба условия Национального комитета Демократической партии: получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех последних общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей.

Согласно результатам последнего опроса журнала The Economist и исследовательской службы YouGov, сенатор Букер пользовался поддержкой 1% потенциальных избирателей-демократов.

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