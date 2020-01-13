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ООН надеется, что переговоры по Ливии в Москве помогут организации конференции в Берлине

Международная конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января

ООН, 13 января. /ТАСС/. Проходящие в Москве межливийские переговоры должны укладываться в рамки усилий по организации международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее было объявлено, что международная конференция по Ливии пройдет в Берлине 19 января.

"Мы следим за ходом переговоров в Москве. Надеемся, что они станут шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине", - сказал он.

Дюжаррик указал, что не считает усилия Москвы конкурирующими или параллельными усилиям ООН. "Важно, чтобы то, что происходит в Москве, входило в рамки усилий по организации встречи в Берлине", - подчеркнул представитель организации.

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ГерманияРоссияЛивия
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