СМИ: в Москве прошло совещание представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Идлибе

ТАСС, 13 января. Трехстороннее совещание с участием представителей России, Сирии и Турции, посвященное ситуации в Идлибе, прошло в понедельник в Москве. Об этом сообщает агентство SANA, приводя высказывания главы Национального бюро безопасности Сирии генерал Али Мамлюка.

Сирийский генерал в ходе мероприятия потребовал от Турции выполнить свои обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года, который касается создания демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. "Турецкая сторона должна очистить от террористов северо-западный регион Сирии, что позволит открыть движение по шоссе Латакия - Алеппо и Хама - Алеппо", - приводит SANA его слова.

Мамлюк подчеркнул, что Сирия "полна решимости продолжать войну против террористов в Идлибе с целью возвращения этой провинции под суверенитет сирийского государства".