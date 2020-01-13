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Кризис в Сирии

СМИ: в Москве прошло совещание представителей РФ, Сирии и Турции по ситуации в Идлибе

Сирийский генерал Али Мамлюк потребовал от Турции выполнить обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года, который касается создания демилитаризованной зоны в провинции Идлиб

ТАСС, 13 января. Трехстороннее совещание с участием представителей России, Сирии и Турции, посвященное ситуации в Идлибе, прошло в понедельник в Москве. Об этом сообщает агентство SANA, приводя высказывания главы Национального бюро безопасности Сирии генерал Али Мамлюка.

Сирийский генерал в ходе мероприятия потребовал от Турции выполнить свои обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года, который касается создания демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. "Турецкая сторона должна очистить от террористов северо-западный регион Сирии, что позволит открыть движение по шоссе Латакия - Алеппо и Хама - Алеппо", - приводит SANA его слова.

Мамлюк подчеркнул, что Сирия "полна решимости продолжать войну против террористов в Идлибе с целью возвращения этой провинции под суверенитет сирийского государства".

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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