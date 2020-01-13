Иран выдал визы всем представителям Канады

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране и оказывать помощь родственникам погибших, получили иранские визы. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.

"Все визы получены. Команда [специалистов и дипломатов] в полном составе прибудет в Тегеран позже сегодня", - написал он.

11 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже в воскресенье первые представители Канады, получившие иранские визы, прибудут в Тегеран.

Ранее Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя канадского Совета по безопасности на транспорте. Они прибыли в Анкару для получения иранских виз. По словам министра, эти люди будут оказывать консульские услуги родным погибших, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании.

Встреча в Лондоне

Франсуа-Филипп Шампань также добавил, что специальная международная группа помощи родным погибших в катастрофе, соберется в Лондоне 16 января. В группу вошли представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.