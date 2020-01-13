Иран выдал визы всем представителям Канады

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране и оказывать помощь родственникам погибших, получили иранские визы. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.
"Все визы получены. Команда [специалистов и дипломатов] в полном составе прибудет в Тегеран позже сегодня", - написал он.
11 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже в воскресенье первые представители Канады, получившие иранские визы, прибудут в Тегеран.
Ранее Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя канадского Совета по безопасности на транспорте. Они прибыли в Анкару для получения иранских виз. По словам министра, эти люди будут оказывать консульские услуги родным погибших, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании.
Встреча в Лондоне
Франсуа-Филипп Шампань также добавил, что специальная международная группа помощи родным погибших в катастрофе, соберется в Лондоне 16 января. В группу вошли представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.
"В четверг мы созовем первое очное заседание международной координационной группы в Доме Канады (посольстве страны - прим. ТАСС) в Лондоне", - написал он. Шампань не привел других подробностей.
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона.