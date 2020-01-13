Власти Канады еще не обсуждали вопрос охраны принца Гарри и Меган Маркл в стране

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Канадское правительство еще не обсуждало вопрос о возможном частичном финансировании услуг по охране принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые планируют часть своего времени проводить в Канаде в рамках их решения о "начале новой жизни". Об этом в понедельник заявил журналистам в Торонто министр финансов страны Уильям Морно.

"Мы еще не обсуждали этот вопрос", - цитирует его телеканал CBC. Морно прокомментировал информацию британского таблоида Evening Standart, который в понедельник сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы уже заверил королеву Великобритании Елизавету II в том, что Оттава возьмет на себя часть расходов по обеспечению охраны монарших особ во время их пребывания в Канаде.

В понедельник королева Великобритании Елизавета II заявила, что поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей. После состоявшейся встречи с участием Ее Величества, наследника престола принца Уэльского Чарльза, а также принцев Уильма и Гарри, королева подчеркнула, что ее внук вместе со своей супругой не хотят в будущем финансово зависеть о королевской семьи и британского правительства, выделяющего ежегодный грант на ее содержание. По ее словам, семью принца ждет "переходный период, в течение которого они будут проводить время в Канаде и Соединенном Королевстве".

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.

Вопросы о том, каким будет новый статус Их Высочеств, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить.