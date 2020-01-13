Власти Боливии хотят предъявить Моралесу новые обвинения в подстрекательстве к мятежу

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Правительство Боливии хочет предъявить экс-президенту Эво Моралесу новые обвинения в подстрекательстве к мятежу из-за его заявлений о необходимости создания народного ополчения. Об этом заявил в понедельник министр юстиции Альваро Коимбра.

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"Это, конечно, новый судебный процесс, потому что своими действиями он [Моралес] призывает сеять ужас в стране при помощи вооруженного ополчения. Он призывает к смерти, к нестабильности", - приводит слова министра газета La Razon.

По мнению Коимбры, заявления Моралеса "являются как минимум подстрекательством к мятежу и терроризмом".

Ранее в интервью местной радиостанции экс-президент Боливии заявил, что, "если он или кто-то вернется, необходимо создать вооруженное народное ополчение, как в Венесуэле".