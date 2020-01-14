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Оттава и Лондон намерены обсудить тему пребывания принца Гарри в Канаде

По словам канадского премьера Джастина Трюдо, в частности, будет обсуждаться вопрос обеспечения охраны монарших особ и возможное участие в финансировании соответствующих мероприятий со стороны Оттавы

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Канадские и британские власти еще не обсуждали, но планируют обсудить вопросы, связанные с пребыванием в Канаде принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые намерены часть своего времени проводить в этой стране в рамках их решения о "начале новой жизни". Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.

"Пока у нас не было дискуссий на эту тему, но они еще последуют и будут проходить на разных уровнях", - сказал он. В частности, по его словам, будет обсуждаться вопрос обеспечения охраны монарших особ и возможное участие в финансировании соответствующих мероприятий со стороны Канады.

"Я думаю, что большинство канадцев благосклонно относятся к тому, что королевские особы будут находиться здесь, но еще предстоит провести много дискуссий на тему того, как это все будет выглядеть и каких расходов это потребует", - отметил Трюдо.

В понедельник королева Великобритании Елизавета II заявила, что поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей. После состоявшейся встречи с участием Ее Величества, наследника престола принца Уэльского Чарльза, а также принцев Уильма и Гарри, королева подчеркнула, что ее внук вместе со своей супругой не хотят в будущем финансово зависеть о королевской семьи и британского правительства, выделяющего ежегодный грант на ее содержание. По ее словам, семью принца ждет "переходный период, в течение которого они будут проводить время в Канаде и Соединенном Королевстве".

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.

Вопросы о том, каким будет новый статус Их Высочеств, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить.

Теги
КанадаВеликобританияГарри, герцог Сассекский
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