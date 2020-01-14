CNN: Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках Сулеймани

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники Госдепартамента, занимающиеся вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на два источника в Госдепе.

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По их словам, в американском внешнеполитическом ведомстве не знали о какой-либо угрозе посольствам США в преддверии убийства в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Сулеймани. При этом, уточняют источники CNN, все посольства получили предупреждение от Госдепартамента непосредственно перед ударом, нанесенным в ночь на 3 января. Оно, однако, также не касалось прямой угрозы какому-либо из диппредставительств.

Источники CNN подчеркивают, что Госдепартамент в преддверии убийства Сулеймани не проводил анализ безопасности посольств, который в случае выявления прямой угрозы может быть причиной для нанесения такого удара. Один из источников телекомпании, который, по ее данным, занимает высокий пост в Госдепе, заявил, что "был ошеломлен" тем, что американская администрация объяснила убийство иранского генерала якобы имеющимися у нее данными о готовящихся под его руководством атаках на американские диппредставительства.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News о том, что, по его словам, Сулеймани планировал атаки на четыре посольства США. На вопрос о том, какие конкретно американские объекты могли подвергнуться атаке, Трамп заявил: "Мы скажем вам, что, возможно, это было посольство в Багдаде". "Могу сообщить, что, как я считаю, это, вероятно, были бы четыре посольства", - добавил президент.