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Премьер Малайзии готов к отставке, если будет решение правящей коалиции

В декабре 2019 года 94-летний Махатхир Мохамад заявил о намерении провести саммит АТЭС в ноябре 2020 года и лишь после этого уйти в отставку

СИНГАПУР, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил готовность в любой момент уйти в отставку, если этого потребует руководящий совет правящего "Альянса надежды". Об этом глава правительства во вторник сообщил журналистам в Куала-Лумпуре.

"Думаю, решение [об отставке] должно приниматься всеми партиями, входящими в политическое объединение", - приводит его слова издание The Straits Times. "Если они хотят, то я готов в любой момент уйти", - сказал 94-летний политик, комментируя высказывания одного из депутатов "Альянса надежды" о необходимости досрочной отставки в мае этого года.

В 2017 году четыре оппозиционные партии сформировали "Альянс надежды", лидером которого стал Махатхир Мохамад. Одновременно было достигнуто джентльменское соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года он становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии. Подобный сценарий объяснялся нахождением 71-летнего Анвара в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве, что, по законам мусульманской Малайзии, считается тяжким преступлением. Верховный правитель (король) Малайзии после победы "Альянса надежды" помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.

Однако в декабре Махатхир Мохамад заявил о намерении провести саммит АТЭС в ноябре 2020 года, и лишь после этого, по его словам, он готов уйти в отставку.

Теги
МалайзияМахатхир Мохамад
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