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КНДР призвала граждан готовиться к "смертельной битве" против санкций США

В газете "Минчжу чосон" при этом отмечается, что республика "столкнулась с убийственным давлением, которое другие страны не выдержали бы и одного дня"

ТАСС, 14 января. Власти КНДР призвали граждан готовиться к "смертельной битве против американских санкций". Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник газетой "Минчжу чосон".

"Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть", - подчеркивает газета.

Издание призвало "превратить нынешние вызовы в преимущества" и добиться "быстрого [экономического] взлета на основе собственных сил и технологий". Для этого гражданам предстоит продемонстрировать упорство и отвагу, "проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя".

Газета отмечает, что "КНДР столкнулась с убийственным давлением, которое другие страны не выдержали бы и одного дня". "Американская кампания по удушению КНДР достигла своих пределов", - подчеркивают авторы материала.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал к "фронтальному прорыву" в борьбе с санкциями, отметив, что первоочередными задачами руководства республики в 2020 году станут развитие экономики и обеспечение роста благосостояния граждан. Подводя итоги пленума ЦК Трудовой партии Кореи, который прошел в Пхеньяне с 28 по 31 декабря, лидер КНДР отметил, что "неотложными задачами являются переналадка экономической базы страны и всеобщая мобилизация производственного потенциала". При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что продолжение долгосрочной конфронтации с США можно считать уже свершившимся фактом, что потребует дальнейшего укрепления внутренних сил страны во всех сферах.

Теги
СШАКНДР
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