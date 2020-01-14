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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что ополченец погиб при обстреле со стороны украинских военных

В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщили, что украинские военные два раза за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела получил ранение несовместимое с жизнью военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские военные два раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР, добавили в СЦКК.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Участники парижского саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые должны быть отведены от линии соприкосновения в соответствии с минскими соглашениями.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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