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Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит нападения на ПНС в Ливии

Президент Турции также заявил, что генерал сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал во вторник преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если он не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С таким обещанием турецкий лидер выступил в парламенте в Анкаре, трансляцию ведет телеканал NTV.

"Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок", - заявил президент.

Эрдоган также выступил с утверждением, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы", где велись переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", - сказал Эрдоган. По мнению турецкого лидера, теперь ответственность за развитие ситуации в Ливии лежит на российской стороне.

Итоги состоявшихся в Москве переговоров о прекращении огня в Ливии будут одной из тем предстоящей конференции в Берлине, добавил Эрдоган.

"В воскресенье в Берлине пройдет саммит, и мы на уровне лидеров обсудим эту тему [московские переговоры по Ливии]. В этой конференции ряд других стран, в том числе США, будут представлены на более низком уровне. Мы уведомили заинтересованные стороны в том, что за столом переговоров должны также присутствовать представители Туниса и Катара, однако мы не получили желаемого результата", - сказал президент Турции.

Теги
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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