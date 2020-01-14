Досрочные парламентские выборы пройдут в Ирландии 8 февраля

ДУБЛИН, 14 января. /ТАСС/. Кабинет министров Ирландии согласовал на своем заседании во вторник дату досрочных парламентских выборов в стране - они состоятся 8 февраля. Об этом сообщил национальный телеканал RTI со ссылкой на правительственные источники.

В ближайшие часы премьер-министр Лео Варадкар отправится в резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, чтобы получить формальное одобрение на роспуск парламента и начало предвыборной кампании, уточнил телеканал. Также он проведет встречу с лидером главной оппозиционной партии Fianna Fail Михолом Мартином. Работа законодательного органа должна была возобновиться после каникул 15 января, теперь новый состав парламента приступит к работе 20 февраля.

Ранее в воскресенье в прямом эфире RTI Варадкар объявил о своем решении провести выборы в стране досрочно, однако воздержался от определения точной даты. "Долгое время я был сторонником проведения выборов летом 2020 года, но сейчас я признаю, что ситуация изменилась, - заявил премьер. - Мы достигли сделки по Brexit [выходу Великобритании из ЕС], и это большой успех, добились восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии". Он также признал, что в ирландском парламенте, где его "правительство меньшинства" опирается на внешнюю поддержку Fianna Fail и голоса независимых депутатов, "арифметика изменилась". На фоне кризиса в системе здравоохранения Ирландии ряд парламентариев от оппозиции отказались далее голосовать в поддержку правящей партии и заявили о намерении вынести вопрос о недоверии к министру здравоохранения Саймону Харрису.

Правительственный пакт между правящей Fine Gael и оппозиционной Fianna Fail существует с мая 2016 года, а с октября 2018 года партии вели консультации по поводу сохранения существующей схемы правления. Как отмечали наблюдатели, с помощью досрочных выборов Fine Gael рассчитывает избежать ситуации вынесения недоверия одной из ключевых фигур в правительстве, а также максимально использовать "фактор Brexit" для укрепления своих электоральных позиций и, возможно, формирования нового правительства, опирающегося на большинство в парламенте.