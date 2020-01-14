{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Досрочные парламентские выборы пройдут в Ирландии 8 февраля

Как сообщил телеканал RTI, премьер-министр страны Лео Варадкар намерен получить формальное одобрение президента на роспуск парламента и начало предвыборной кампании

ДУБЛИН, 14 января. /ТАСС/. Кабинет министров Ирландии согласовал на своем заседании во вторник дату досрочных парламентских выборов в стране - они состоятся 8 февраля. Об этом сообщил национальный телеканал RTI со ссылкой на правительственные источники.

В ближайшие часы премьер-министр Лео Варадкар отправится в резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, чтобы получить формальное одобрение на роспуск парламента и начало предвыборной кампании, уточнил телеканал. Также он проведет встречу с лидером главной оппозиционной партии Fianna Fail Михолом Мартином. Работа законодательного органа должна была возобновиться после каникул 15 января, теперь новый состав парламента приступит к работе 20 февраля.

Ранее в воскресенье в прямом эфире RTI Варадкар объявил о своем решении провести выборы в стране досрочно, однако воздержался от определения точной даты. "Долгое время я был сторонником проведения выборов летом 2020 года, но сейчас я признаю, что ситуация изменилась, - заявил премьер. - Мы достигли сделки по Brexit [выходу Великобритании из ЕС], и это большой успех, добились восстановления деятельности местной администрации в Северной Ирландии". Он также признал, что в ирландском парламенте, где его "правительство меньшинства" опирается на внешнюю поддержку Fianna Fail и голоса независимых депутатов, "арифметика изменилась". На фоне кризиса в системе здравоохранения Ирландии ряд парламентариев от оппозиции отказались далее голосовать в поддержку правящей партии и заявили о намерении вынести вопрос о недоверии к министру здравоохранения Саймону Харрису.

Правительственный пакт между правящей Fine Gael и оппозиционной Fianna Fail существует с мая 2016 года, а с октября 2018 года партии вели консультации по поводу сохранения существующей схемы правления. Как отмечали наблюдатели, с помощью досрочных выборов Fine Gael рассчитывает избежать ситуации вынесения недоверия одной из ключевых фигур в правительстве, а также максимально использовать "фактор Brexit" для укрепления своих электоральных позиций и, возможно, формирования нового правительства, опирающегося на большинство в парламенте.

Теги
Хиггинс, МайклИрландияВарадкар, Лео
Реклама на ТАСС
Рада рассмотрит изменения в конституции относительно децентрализации 24 января
Как сообщил глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, если КС не успеет к этому времени дать заключение по документу, то потребности во внеочередном заседании не будет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС