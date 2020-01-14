СМИ: власти Судана временно закрыли воздушное пространство страны

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Власти Судана закрыли во вторник воздушное пространство страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadas.

По информации суданского информационного портала Al Intibaha, подразделения армии размещаются на ведущей к аэропорту автотрассе, в столицу выдвигаются спецотряды Сил быстрого реагирования, перекрыты несколько главных улиц Хартума.

Это произошло после сообщений о произошедшей в Хартуме перестрелке между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведслужб Судана. Как передают суданские СМИ, еще несколько месяцев назад взявший контроль над страной после военного переворота и отстранения от власти Омара аль-Башира Временный военный совет под управлением Абдель Фаттаха аль-Бурхана в рамках реструктуризации служб безопасности принял решение о роспуске оперативного управления Службы общей разведки, насчитывавшего до 10 тыс. бойцов, и переводе его сотрудников на службу в армию или Силы быстрого реагирования, либо отправке в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако, как сообщается, сотрудники управления в знак протеста подняли бунт.

Армия Судана уже выступила с соответствующим заявлением по этому поводу. "Вооруженные силы отвергают поведение аппарата Службы общей разведки, протестующего против недостаточного финансового вознаграждения за службу, - приводит телеканал Sky News Arabia заявление ВС страны. - Комитет безопасности штата Хартум движется к разрешению хаоса, все возможности открыты для контроля над ситуацией".