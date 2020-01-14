МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны. Это заявление стало ответом на призыв Украины к еврейскому государству избегать вмешательства в ее внутреннюю политику в связи с осуждением израильской стороной проведения в Киеве 2 января факельного шествия по случаю очередной годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры, отмечает во вторник газета The Times of Israel.

"Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине. В ответ на это и на публикации в украинской прессе министерство иностранных дел Израиля выражает осуждение этих явлений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Израиля. "Память о Холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются "внутренней проблемой" любой страны", - добавили в израильском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что, "напротив, это - первостепенный долг и обязанность каждого израильского дипломата, представляющие общее моральное обязательство Государства Израиль и его многочисленных друзей по всему миру".

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион вместе с его польским коллегой Бартошом Цихоцким 2 января выступили с осуждением факельного марша в Киеве, отметив, что "чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением". Дипломаты также осудили решение Львовского областного совета выделить средства на чествование в 2020 году "нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которые являются творцами теории украинской расы". У них также вызвало возмущение появление 1 января полотна с изображением Бандеры на фасаде здания администрации Киева.

В связи с этим заявлением Киев 9 января призвал Израиль избегать вмешательства во внутреннюю политику Украины.

Бандера

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов.

На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.