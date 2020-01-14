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Конституционный суд Хорватии признал выборы президента состоявшимися

Зоран Миланович получил 52,70% голосов избирателей во втором туре и одержал победу в борьбе за пост главы государства

ЗАГРЕБ, 14 января. /ТАСС/. Конституционный суд Хорватии признал выборы главы государства, прошедшие 22 декабря и 5 января, состоявшимися и проведенными в соответствии с основным законом страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте инстанции.

"Конституционный суд на заседании 14 января вынес решение, в котором говорится, что выборы президента республики, состоявшиеся 22 декабря 2019 года и 5 января 2020 года, были проведены в соответствии с конституцией и законодательством, и таким образом процесс избрания главы государства является завершенным", - отмечается в тексте.

По итогам второго тура выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович получил 52,70% голосов избирателей и одержал победу в борьбе за пост главы государства. Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заручилась поддержкой 47,30% граждан.

Правом голоса на прошедших выборах обладали более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тысяч проживающих за рубежом. Общая численность населения страны составляет 4,1 млн человек.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок.

Теги
ХорватияМиланович, ЗоранГрабар-Китарович, Колинда
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