Япония намерена приложить усилия для снижения напряженности между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Япония будет прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности между США и Ираном. Об этом заявил во вторник министр обороны Японии Таро Коно на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Пентагона Марком Эспером.

"В первую очередь мы обсудили с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке, включая последнее развитие событий в Иране. Марк Эспер рассказал, как американские вооруженные силы действуют в регионе. Я ответил, что мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе", - сказал Коно.