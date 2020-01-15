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В Египте арестованы члены связанной с Турцией информационной сети

Один из них является гражданином Турции

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Члены связанной с Турцией информационной сети арестованы в Египте по подозрению в сборе информации, которая может нанести ущерб имиджу страны. Об этом сообщила в среду Государственная служба информации Египта со ссылкой на МВД.

Как отмечается в распространенном сообщении для прессы, в рамках усилий МВД по выявлению планов террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) и связанных с ней стран были арестованы четверо сотрудников "турецкого информационного электронного комитета", которые действовали "под прикрытием исследовательского центра, основанного "Братьями-мусульманами" при поддержке Турции". "Они занимались сбором негативной информации, которая содержала ложные и сфабрикованные сведения о политической, экономической обстановке в стране, ситуации в сфере безопасности, и направляли ее в штаб-квартиру агентства в Турции с целью исказить образ страны на внутренней и международной арене", - говорится в сообщении.

В МВД указали, что арестованы четверо человек, из которых один является гражданином Турции, а трое входят в "братство". "В квартире одного из домов в центре столицы, где они были задержаны, были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, иностранная валюта, - отмечается в коммюнике. - Приняты правовые меры, Высшая прокуратура госбезопасности начала расследование".

В среду агентство Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых один гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Отмечается, что Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

Отношения между Турцией и Египтом

Отношения между Анкарой и Каиром серьезно осложнились после низложения египетскими военными в 2013 году президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Турция не раз выступала с резкой критикой в адрес властей страны, считая произошедшее военным переворотом, а армейское руководство - путчистами. Египет многократно призывал Турцию прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

После очередного негативного высказывания Анкары Египет в конце 2013 года объявил турецкого посла персоной нон грата и попросил его покинуть страну. Одновременно с этим из Турции был отозван глава дипмиссии АРЕ, а уровень дипломатических отношений понижен до временного поверенного в делах.

В прошлом году, когда Анкара обвинила власти Египта в убийстве Мурси, который умер в результате сердечного приступа в зале суда, Каир, в свою очередь, открыто обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке "Братьев-мусульман", которые в арабской республике находятся вне закона. И по сей день отношения между странами остаются крайне напряженными.

Теги
ТурцияЕгипетЭрдоган, Реджеп ТайипМурси, Мухаммед
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