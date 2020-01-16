СМИ: в Алжире создан Комитет солидарности с ливийским народом

РАБАТ, 16 января. /ТАСС/. Комитет солидарности с ливийским народом создан в среду в Алжире по инициативе Консультативного совета Союза Арабского Магриба (САМ) и ассоциации "Машааль аш-Шахид". Об этом сообщило информационное агентство Algerie Press Service (APS).

Создание комитета призвано подчеркнуть "солидарность Алжира с ливийским народом, неприятие любого иностранного вмешательства и поддержку внутриливийского урегулирования кризиса". Кроме того, образование комитета, который возглавил Мухаммед Тахер Абдессалям, отражает "поддержку роли Алжира в разрешении ливийского кризиса, поощрение им всех конструктивных инициатив". Новая структура, по данным APS, "открыта для всех организаций и представителей гражданского общества Алжира".

Как заявил со своей стороны генеральный секретарь Консультативного совета САМ Саид Мокаддем, "комитет в своей работе будет руководствоваться позицией Алжира, сформулированной после избрания президентом страны Абдельмаджида Теббуна". "Позиция Алжира, отвергающего кровопролитие и любое иностранное вмешательство в кризис в Ливии, а также действующего в интересах примирения между ливийцами, принесла свои плоды", - продолжал Мокаддем.

На минувшей неделе Теббун заявил, что алжирские власти выступают за глобальное политическое урегулирование в Ливии, которое позволит защитить народ и территорию этой страны. В начале января он провел серию встреч, на которых подробно обсуждалась ливийская тематика. В столице Алжира в течение нескольких дней побывали глава международно признанного ливийского Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи Фаиз Саррадж, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Алжир на протяжении последних лет является одним из ключевых региональных спонсоров процесса мирного урегулирования конфликта в Ливии, и регулярно выступает с инициативами, нацеленными на преодоление кризиса.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.